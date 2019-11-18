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Комментарий Минсоцполитики о приостановлении выплат больничных и декретных

Комментарий Минсоцполитики о приостановлении выплат больничных и декретных

В Министерстве социальной политики дали комментарий относительно вчерашнего сообщения о приостановке выплат больничных и декретных.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте ведомства.

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“В медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в частности больничных, а также в связи с беременностью и родами и т. д. Это не соответствует действительности”, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 20 ноября остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.

Более того, поступления в фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

“На прошлой неделе Печерский суд города Киева восстановил в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова. Он был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста решения. Собственно он и приостановил выплаты”, – сообщает пресс-служба.

В Минсоцполитики заявили, что господин Баженков не был уполномочен принимать такие решения, потому что не было заседания комиссии по его восстановлению. Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности относительно приостановки выплат, принимаются только правлением Фонда – не единолично.

Правление Фонда не собиралось, поэтому никаких решений по приостановке выплат не принималось.

Также сообщили, что в ближайшее время правление будет собрано для разрешения ситуации.

По материалам Finance.UA
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