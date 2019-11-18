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В США одобрили самое крупное банковское слияние после глобального кризиса

В США одобрили самое крупное банковское слияние после глобального кризиса

Федеральная резервная система США во вторник одобрил заявку корпорации BB & T из Уинстон-Сейлем Северная Каролина, на слияние с холдингом SunTrust Banks, Inc., Атланта, штат Джорджия.

Слияние стало крупнейшим банковским объединением со времен мирового финансового кризиса 2007-2009 годов, сообщается на сайте ФРС.

Однако сделка может состояться при соблюдении ряда условий, включая отказ BB & T от депозитов стоимостью свыше $2,4 млрд и продажи 30 своих филиалов.

SunTrust Banks также должен удовлетворить требования недавно выпущенного распоряжения, после того как регулятор пришел к выводу, что компания ввела в заблуждение некоторых деловых клиентов относительно операций и выставления счетов за определенные продукты.

В свою очередь компании заявили, что довольны получением разрешения регулятора.

Аналитики ранее сказали, что подобная сделка стала возможной благодаря ослаблению регулирования под руководством президента США Дональда Трампа, который призвал банковских регуляторов смягчить подход к одобрению слияния, банковских заявок и обеспечению соблюдения послекризисный правил.

По материалам Финансовый клуб
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