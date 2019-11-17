Нацполиция ведет расследование в отношении группы компаний по факту контрабанды газа

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Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту нарушения законодательства группой компаний при ввозе на таможенную территорию Украины природного газа и его дальнейшей реализации.
Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ЭП.
Следствие, в частности, установило, что ООО “Трейдер Газ”, начиная с апреля 2019 года, ввезло на таможенную территорию Украины 171,1 млн кубометров природного газа, а растаможило – только 40 млн кубометров.
Отмечается, что часть объема импортируемого, в том числе нерастаможенного (контрабандного) газа ООО “Трейдер Газ” реализовала в адрес ООО “Метида” и других компаний, среди которых: ГП “Итератрейд”, ООО “Центральная газопоставляющая компания”, ООО “Техпром газ”, ООО “Веста”, ООО “Крафт Энерджи”, ООО “Энергосинтез”, ООО “Евроенергогаз”, ООО “Центренерджи”, ООО “ЭК Канон”, ООО “Частная газопоставляющая компания”, ООО “Укрфингаз” и ООО “ИЭК “М2”.
В полиции подчеркивают, что деньги, полученные от реализации, в том числе, нерастаможенного газа, вывели в теневой сектор экономики через “минимизацию налоговых обязательств и формирование налогового кредита через закупку горюче-смазочных материалов”.
Согласно выписке из реестра досудебных расследований, неустановленные лица, используя реквизиты подконтрольных предприятий ООО “Трейдер Газ” и ООО “Газ Ком Трейд”, приобрели 15 млн кубометров газа и реализовали его на ООО “Мерида” и другие компании.
После этого – уклонились от уплаты НДС в особо крупных размерах “путем отражения несуществующих операций по приобретению сжиженного газа у предприятий с признаками фиктивности”.
Среди предприятий с признаками фиктивности перечислены ООО “Паблик Сити-Сервис”, ООО “Европа-ТД”, ООО “Альтернатив Энерджи Сорсес Эко”, ООО “Нафтоттрейдингинвест”, ООО “Линии Контрактов” ООО “Трейдингтоп”, ООО “Нафтогаз Ойл” ООО “Торговый Дом Крейнс” и ООО “Катм Групп”.
Среди признаков фиктивности указываются отсутствие трудовых договоров, производственного, транспортного и торгового оборудования, сырья, разрешительных документов на ведение деятельности.
Подчеркивается, что общая сумма средств, которые ООО “Трейдер газ” перечислила на счета вышеперечисленных предприятий с признаками фиктивности, составляет более 470 млн грн.
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