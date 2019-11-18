В Минфине озвучили планы сокращения госдолга за время программы с МВФ

В Министерстве финансов прогнозируют, что на момент завершения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году государственный долг Украины составит 41-42% к ВВП.

Об этом сообщила директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая.

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По ее словам, Минфин планирует продолжать уменьшение показателя государственного фонда к ВВП.

“Я думаю, это будет где-то около 41%. Где-то 41-42%. Ведь на конец 2021 года мы прогнозировали 43% государственного долга к ВВП”, – сообщила Яровая.

Яровая напомнила, что сейчас дефицит бюджета уменьшается.

“Большой процент долга к ВВП, который был на конец 2015-го – 2016-го годов, сейчас взят под контроль. То есть, согласно Бюджетного кодекса отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП должно быть меньше 60%. А на тот период оно было больше чем 80%. На конец 2018-го года Минфином обеспечено его уменьшение до 60,9%, то есть он уже почти в пределы безопасного уровня”, – рассказала она.

Яровая заявила, что Минфин планирует и дальше его уменьшить в рамках программы деятельности правительства. “У нас запланировано уменьшение государственного долга к ВВП до 40% на конец 2024 года”, – добавила она.