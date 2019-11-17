Нацбанк истратил на судебные процессы почти 1 млрд грн

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Совет НБУ с пониманием относится к необходимости НБУ в расходах на юридические услуги и утверждает соответствующие средства в смете административных расходов в объемах, предложенных и обоснованных правлением.
Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
«О наличии достаточного объема средств свидетельствует и частичное использование даже утвержденных в смете расходов. По статье «правовая помощь и юридические услуги» в 2018 году выделен бюджет использован на 83%, за 9 месяцев 2019 года – на 20%. На 2020 год Совет НБУ утвердил смету, включив в полном объеме расходы, предложенные правлением, – написал он. – В целом Национальным банком за 2017 год – 9 месяцев 2019 года израсходовано почти 800 млн грн на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 млн грн на судебные сборы».
В структуре НБУ более 80 сотрудников юридического департамента, однако тратятся значительные средства на закупку юридических услуг, возмущается Данилишин.
Таким образом глава Совета НБУ отреагировал на сообщение НБУ о результатах встречи председателя НБУ Якова Смолия, его первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба с временным поверенным в делах США посольства США в Киеве Уильямом Тейлором.
«Глава НБУ также указал на систематические попытки разными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возврата долгов владельцами обанкротившихся банков», – сообщили в пресс-службе НБУ.
В ходе встречи также обсуждалась тема судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возврата средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.
Как отметил Яков Смолий, очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ из-за информационных атак и судебных решений, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе.
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