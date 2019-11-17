0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Нацбанк истратил на судебные процессы почти 1 млрд грн

Нацбанк истратил на судебные процессы почти 1 млрд грн

Совет НБУ с пониманием относится к необходимости НБУ в расходах на юридические услуги и утверждает соответствующие средства в смете административных расходов в объемах, предложенных и обоснованных правлением.

Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«О наличии достаточного объема средств свидетельствует и частичное использование даже утвержденных в смете расходов. По статье «правовая помощь и юридические услуги» в 2018 году выделен бюджет использован на 83%, за 9 месяцев 2019 года – на 20%. На 2020 год Совет НБУ утвердил смету, включив в полном объеме расходы, предложенные правлением, – написал он. – В целом Национальным банком за 2017 год – 9 месяцев 2019 года израсходовано почти 800 млн грн на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 млн грн на судебные сборы».

В структуре НБУ более 80 сотрудников юридического департамента, однако тратятся значительные средства на закупку юридических услуг, возмущается Данилишин.

Таким образом глава Совета НБУ отреагировал на сообщение НБУ о результатах встречи председателя НБУ Якова Смолия, его первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба с временным поверенным в делах США посольства США в Киеве Уильямом Тейлором.

«Глава НБУ также указал на систематические попытки разными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возврата долгов владельцами обанкротившихся банков», – сообщили в пресс-службе НБУ.

В ходе встречи также обсуждалась тема судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возврата средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

Как отметил Яков Смолий, очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ из-за информационных атак и судебных решений, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.