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Если вдруг экономический кризис: эксперт рассказал о последствиях для Украины

Если вдруг экономический кризис: эксперт рассказал о последствиях для Украины

Украине необходимо разработать специальный план по преодолению последствий возможного кризиса мировой экономики в следующем году.

Об этом заявил директор экономических программ Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future, UIF) Анатолий Амелин.

«Кризис в следующем году может быть, но его вероятность не 100%. Независимо от того, будет он или нет, мы должны быть к нему готовы и использовать уже сегодня те инструменты, которые нам доступны, и эти инструменты должны быть частью государственной политики. По сути нам необходимо создать антикризисный план и его реализовывать. Это даст возможность украинским гражданам чувствовать себя комфортнее, и иностранным инвесторам, которых мы хотим привлекать, чувствовать себя в более прогнозируемой зоне», – подчеркнул Амелин.

В UIF считают, что мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы, поскольку на данный момент появляется все больше предпосылок для этого. Например: продолжающийся рост экономики США, снижение индекса деловой активности стран Азии и Европы, проблемы на азиатских рынках недвижимости, а также рост мирового рынка долговых обязательств.

В связи с возможной угрозой рецессии мировой экономики, эксперты Института разработали модель развития украинской экономики в условиях кризиса, исходя из того, что он наступит в третьем квартале 2020 года.

Согласно расчетам, возможный кризис в 2020-2021 годах приведет к падению украинского экспорта на 16%, росту курса доллара до 30-35 грн/долл., падению реального гривневого ВВП на 8-9%, снижению зарплаты в долларовом эквиваленте на 20-30%, а также увольнению полмиллиона людей.

По материалам УКРИНФОРМ
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