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Милованов: за 20 лет моратория половину земли вывели из госсобственности

Милованов: за 20 лет моратория половину земли вывели из госсобственности

С 1999 года из собственности государства вывели половину земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом в ходе презентации использования спутниковых данных и искусственного интеллекта для борьбы с теневым рынком земли рассказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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“По документам, на 1999 год было 1,3 миллиона гектаров. Мы сейчас проводим инвентаризацию, заканчиваем инвентаризацию сельскохозяйственной земли в собственности государства – это государственные предприятия, министерства, и так далее. Мы видим, что по максимуму мы найдем 600-700 тысяч гектаров. Это означает, что за последние 20 лет, пока существовал мораторий земли, на самом деле половина земли государственной сельскохозяйственного назначения была выведена каким-то образом из собственности государства”, – сказал Милованов.

Министр также отметил, что несправедливо, что политики могут заниматься земельными сделками.

“За 20 лет куда-то исчезли из собственности государства 700-800 тысяч гектаров. Это два Израиля. Потому что в Израиле 300 тысяч, если я не ошибаюсь, гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Вот два Израиля за 20 лет куда-то кому-то перешли. Справедливо, или несправедливо, это вопрос к правоохранительным органам”, – добавил Милованов.

По материалам УНН
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