Английская компания презентовала электросамолет для гонок будущего (фото)

На международном авиасалоне в Дубае промоутер авиагонок Air Race E представила спортивный вариант электрического самолета производства английской компании Condor Aviation, который будет участвовать в авиаперевозках будущего. Об этом пишет NewAtlas.

Инженеры компании взяли за основу одноместный гоночный самолет Cassut, разработанный в конце прошлого века для «Формулы-1». Модифицированный самолет получил название White Lightning (Белая молния»). Он оснащен двойным двигателем Contra Electric с винтами, вращающимися в противоположных направлениях. По правилам гонки, максимальная мощность будет ограничена до 150 кВт, что позволит разогнать самолет до 480 км/час.

Под фюзеляжем установлены аккумуляторы на 20 кВт-ч массой 100 кг, заряда которых хватит на пять минут интенсивных гонок и десять минут спокойного полета. Общая масса аппарата – 375 кг, размах крыльев – 4,6 м, длина – 4 метра.



Издание отмечает, что второй электросамолет, который также должен стать участником гонок, сейчас находится на финальном этапе в Центре аэрокосмических технологий Ноттингемского университета, хотя подробностей о нем еще нет.

Air Race E планирует провести первые авиагонки 19 ноября 2020 года, участие примут восемь команд. Однако место для будущих гонок еще не выбрано. Известно, что самолеты будут летать по кругу длиной 5 км на высоте 10 м.