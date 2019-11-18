В Украине уменьшились доходы от услуг мобильной связи

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За январь-октябрь 2019 года объемы реализованных услуг мобильной связи уменьшились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За три квартала 2019 года в Украине было предоставлено услуг мобильной связи на 27,7 млрд грн, что на 2,4% меньше, чем за январь-октябрь 2018 года.
Услуг фиксированной телефонной связи за указанный период было предоставлено почти на 3,5 млрд грн (на 19,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), интернет-услуг – на 10,0 млрд грн (на 12,8% больше), телерадиовещательных – на 2,5 млрд грн (на 1,2% больше), почтовых и курьерских услуг – почти на 4,8 млрд грн (на 12,4% больше).
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