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В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда

В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда

Чтобы избавиться от долга Пенсионного фонда, необходимо перезагрузить всю пенсионную систему.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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“Вопрос долга Пенсионного фонда необходимо решить путем перезагрузки пенсионной системы. С Пенсионным фондом нам необходимо что-то делать. Я этот вопрос уже поднимал несколько раз. На сегодня у нас есть задолженность по Пенсионному фонду. Еще ни один премьер-министр не захотел взять на себя эту ответственность. Долг из года в год накапливается. Ежемесячно с единого государственного казначейского счета у нас средства берутся для обеспечения выплаты пенсий. Необходимо один раз перезагрузить пенсионную систему”, – заявил он.

По его словам, задолженность нужно закрыть, списать или увеличить поступления единого социального взноса за счет вывода из тени заработных плат.

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Вместе с тем, он обращает внимание на несоответствие утвержденного показателя прожиточного минимума, на основе которого устанавливаются размеры минимальной зарплаты и минимальной пенсии, его фактическому размеру.

По материалам УНН
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