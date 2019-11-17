Яков Воронин: проблема отмены военного сбора. Что упускают из виду законодатели?

В бизнесе перед любой крупной сделкой принято проводить налоговый комплаенс – это помогает заранее просчитать все возможные налоговые риски.

Это же не помешало бы делать и украинским законодателям перед внесением законопроектов в Верховную Раду. Качество последних стремительно бы улучшилось. Ситуация с налогом на военный сбор тому доказательство.

Предыстория

В октябре на рассмотрение в Верховную Раду Украины был подан законопроект №2252 о полной отмене военного сбора. Почти сразу ему предложили альтернативу – дифференцировать выплаты по принципу «больше зарабатываешь – больше платишь». Соответствующий законопроект тоже зарегистрирован в Верховной Раде под номером 2252-1.

Что не так?

Налог нельзя просто взять и изменить. Предварительно нужно выяснить последствия подобных действий для экономики.

В пояснительной записке к законопроекту №2252-1 в разделе «Финансово-экономическое обоснование» указано только одно: «Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, а навпаки призведе до збільшення бюджетних асигнувань».

Но где подтверждения, что увеличение действительно произойдет? Где расчеты, аналитика, цифры? Их нет, и это вызывает вопросы.

Законопроект №2252, в отличие от своего собрата, кажется более обоснованным. Автор, помимо отмены налога на военный сбор, также предлагает механизм его компенсации – за счет роста минималок, запланированного на 2020 год. К сожалению, расчетов, доказывающих работоспособность этой схемы, тоже не приводится.

Следует также учесть, что законопроект №2252 зарегистрировали 10 октября, то есть на 8 дней раньше, чем проект бюджета 2020 с заложенным в него размером минимальных зарплат. Наверняка указанный законопроект должен приниматься с оглядкой на то, каким будет бюджет 2020.

Риски

О них в рассматриваемых нами законопроектах тоже ничего не говорится. И это самое настораживающее. Ведь риски есть всегда.

В случае с отменой военного сбора все, конечно, проще. Это решение по своей сути является закономерным. Ведь изначально военный сбор вводился как временная мера: до той поры, пока не будет закончена реформа ВСУ. Кроме того, отказ от него, пусть незначительно, но снизил бы налоговое давление на население и бизнес – а это, во-первых, просто приятно. Во-вторых, – небольшой, но все же шаг к «детенизации» доходов.

Единственная сложность – все тот же механизм компенсации. Его нужно продумать и доработать – тогда можно смело и об отмене говорить. В противном случае госбюджет лишится порядка 20 млрд грн.

Но в случае с законопроектом №2252-1 все сложнее. Он вводит дифференцированную шкалу ставок, согласно которой с доходов, не превышающих минимальную зарплату, изымается только 0,5% налога на военный сбор. Если вы получаете больше 40 тыс. грн, то вам полагается ставка в 2,5%, если ваш доход больше 100 тыс. грн – ставка будет 3,5% и так далее.

На первый взгляд все кажется логично, богатые платят больше, бедные — меньше, но! В экономике существует такое понятие, как «кривая Лаффера». Она отражает зависимость между размером налоговой ставки и объемами собранных налогов. Чем выше первая, тем ниже второе. Это неизменно.

Чтобы приток средств в бюджет всегда был оптимальным, налоговая ставка не должна превышать определенный показатель. Для каждой страны он разный, так как напрямую зависит от уровня доходов населения.

Но, как показывает практика, люди готовы честно платить налоги, если их сумма не превышает 10-15% от дохода. Если сумма больше — налогоплательщики ищут способы избежать платежей, уходят в «тень».

В Украине показатель в 15% превышен уже давно. У нас одна только ставка подоходного налога составляет 18%. А если учесть непрямые налоги (НДС, акцизы, импортные пошлины, которые заложены в стоимость покупаемых нами товаров) – получается, что в госбюджет уходят порядка 50% личных доходов.

Законопроект №2252-1 со своей дифференцированной шкалой ставок может привести к непредсказуемым результатам. Ведь он не только не снижает налоговое давление, но даже увеличивает его — для отдельных групп населения и бизнеса. Конечно, можно сказать, что основную массу людей новация не затронет, ведь средняя заработная плата в Украине колеблется в районе 10 тысяч, а для нее законопроектом предусмотрены всего 1,5% ставки.

Но ведь военный сбор взимается не только с зарплат, а и с дивидендов, например, или продажи недвижимости. И получается, что если вы, скажем, продаете квартиру в центре Киева за 1 млн грн, то заплатите дополнительные налоги в сумме 55 тыс. грн. Такие убытки многих могут мотивировать искать варианты продаж в обход существующей модели. А это – прямой риск возникновения «теневого» рынка недвижимости.

В «тень» с большей вероятностью будет уходить и бизнес. Потому что сейчас не только собственники, но и многие топ-менеджеры получают заработок в виде дивидендов от общей прибыли компании. И они, дивиденды, будут стремительно сокращаться, в случае введения дифференцированной шкалы ставок налога на военный сбор.

Все это – лишь самые очевидные последствия, но возможны и другие, менее прогнозируемые. Поэтому и нужен полноценный государственный налоговый комплаенс, чтобы понять картину целиком и предложить наиболее эффективный вариант решения. Ведь на кону эффективность всей экономики в целом.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, собственник “Адвокатского бюро Якова Воронина”