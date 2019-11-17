По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,930 млн и 37,548 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,25-24,26 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 90 активных заявок по доллару на сумму 71,478 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,2600 – 10 000

24,2600 – 10 000

24,2500 – 5 000

24,2500 – 10 000

24,2500 – 20 000

24,2500 – 33 333

24,2500 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2500 – 10 000

24,2500 – 400

24,2600 – 7 777

24,2600 – 30 000

24,2600 – 2 000

24,2600 – 50 000

24,2600 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2845 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2364 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.