Доля ЕС в общем объеме торговли Украины выросла до 42% - посол

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Доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины выросла до 42% и продолжает увеличиваться.
Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время заседания Кабмина.
“Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, которая является частью соглашения об ассоциации с ЕС, уже помогла Украине переориентироваться с Востока на Запад, и сегодня доля ЕС в общем объеме торговли Украины составляет 42%, и эта доля продолжает расти”, – отметил Маасикас.
При этом он добавил, что ЕС помогает Украине реализовывать реформы, постепенно увеличивая помощь в соответствии с результатами реформирования.
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