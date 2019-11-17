Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank, вероятно, нарушил американские санкции против России.
Об этом сообщил в среду государственный вещатель Швеции SVT со ссылкой на неназванный источник.
Согласно сообщению, владельцы российского производителя вооружения “Калашников” с помощью Swedbank переслали около 10 миллионов шведских крон своему американскому коллеге из “Калашникова” в США, хотя международные санкции запрещают компаниям вести бизнес (во Флориде есть завод, который производит автоматы Калашникова).
В настоящее время Swedbank находится под следствием финансовых органов США.
В банке ответили, что не знают ни о каких нарушениях со своей стороны американских санкций против России, но заявили, что продолжают расследовать отмывание денег, пишет Reuters.
“Банку неизвестны какие-либо нарушения, связанные с OFAC, которые возникли в ходе длительного внутреннего расследования”, – говорится в сообщении Swedbank.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) является частью Министерства финансов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков7 ч. назад - 1066 19
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость8 ч. назад - 1310 6
Плановое отключение электроэнергии в городах Украины: украинцы запасаются источниками бесперебойного питанияТолько что - 1708 5
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 14137 5
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект7 ч. назад - 1044 3
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 14137 5
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»8 ч. назад - 2407 1
Приостановлена выплата больничных и декретных2 ч. назад - 1621 2
Украинцам предлагают новый механизм установления тарифов и новые договора - законопроектВчера, 21:00 - 1394 3
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость8 ч. назад - 1310 6
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1563 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1830
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 889
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1299 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1238