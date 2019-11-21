0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 226 0

Имеют ли право сократить женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком

Имеют ли право сократить женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком

Предприятие может сократить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Нюансы такого увольнения прописаны в Гражданском Кодексе Украины.

Об этом сказано в статье 104 Кодекса.

  • При ликвидации (слиянии, присоединении, разделении) предприятия увольнение женщин, находящихся отпуске по уходу за ребенком до трех лет, возможно только путем перевода на другое предприятие, в учреждение или организацию, которые являются правопреемниками.
  • Предприятие-правопреемник обязано принимать таких женщин на работу в порядке перевода.
  • Если предприятие ликвидируется – увольнению подлежат все работники: в том числе беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка инвалида.

С какого возраста дают кредит в Украине

  • Увольнение таких женщин должно происходить с обязательным их трудоустройством.
  • Собственник осуществляет их трудоустройство самостоятельно или через государственную службу занятости.
  • На период трудоустройства за таким работником сохраняется средняя заработная плата, но не более 3 месяцев со дня окончания трудового договора.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.