Имеют ли право сократить женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком

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Предприятие может сократить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Нюансы такого увольнения прописаны в Гражданском Кодексе Украины.
Об этом сказано в статье 104 Кодекса.
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