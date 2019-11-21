Имеют ли право сократить женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком

Предприятие может сократить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Нюансы такого увольнения прописаны в Гражданском Кодексе Украины.

Об этом сказано в статье 104 Кодекса.

При ликвидации (слиянии, присоединении, разделении) предприятия увольнение женщин, находящихся отпуске по уходу за ребенком до трех лет, возможно только путем перевода на другое предприятие, в учреждение или организацию, которые являются правопреемниками.

Предприятие-правопреемник обязано принимать таких женщин на работу в порядке перевода.

Если предприятие ликвидируется – увольнению подлежат все работники: в том числе беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка инвалида.

Увольнение таких женщин должно происходить с обязательным их трудоустройством.

Собственник осуществляет их трудоустройство самостоятельно или через государственную службу занятости.

На период трудоустройства за таким работником сохраняется средняя заработная плата, но не более 3 месяцев со дня окончания трудового договора.

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