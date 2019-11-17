Киев хочет оставлять себе больше налога на доходы физических лиц

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Депутаты Киевского городского совета согласовали проект обращения к Верховной Раде для “справедливого распределения” налога на доходы физических лиц для столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.
Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физлиц – 60% – Киев перечисляет в госбюджет, тогда как другие города перечисляют по 25%.
“Сейчас право киевлян на использование налога на доходы физических лиц, уплаченного на территории города, существенно ограничивается положениями действующего Бюджетного кодекса в сравнении с другими территориальными общинами”, – заявил инициатор проекта решения депутат Киевсовета Александр Пабат.
По его словам, Киев имеет серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные проблемы.
“Почти половина столичных лифтов многоэтажек уже отслужила нормативные сроки, инженерная инфраструктура требует немедленной замены, количество муниципального транспорта снизилась на 10%, не хватает мест для детей в школах и садиках”, – рассказал депутат.
“Столица не может быстро решать эти проблемы из-за нехватки средств. А здесь еще и большую часть НДФЛ мы должны отдавать государству, вместо того чтобы развивать столицу”, – отметил Пабат.
По словам депутата, в городском бюджете должно оставаться 75% доходов от НДФЛ, а не 40%, как сейчас.
Проект решения должен быть рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.
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