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Киев хочет оставлять себе больше налога на доходы физических лиц

Киев хочет оставлять себе больше налога на доходы физических лиц

Депутаты Киевского городского совета согласовали проект обращения к Верховной Раде для “справедливого распределения” налога на доходы физических лиц для столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физлиц – 60% – Киев перечисляет в госбюджет, тогда как другие города перечисляют по 25%.

“Сейчас право киевлян на использование налога на доходы физических лиц, уплаченного на территории города, существенно ограничивается положениями действующего Бюджетного кодекса в сравнении с другими территориальными общинами”, – заявил инициатор проекта решения депутат Киевсовета Александр Пабат.

По его словам, Киев имеет серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные проблемы.

“Почти половина столичных лифтов многоэтажек уже отслужила нормативные сроки, инженерная инфраструктура требует немедленной замены, количество муниципального транспорта снизилась на 10%, не хватает мест для детей в школах и садиках”, – рассказал депутат.

“Столица не может быстро решать эти проблемы из-за нехватки средств. А здесь еще и большую часть НДФЛ мы должны отдавать государству, вместо того чтобы развивать столицу”, – отметил Пабат.

По словам депутата, в городском бюджете должно оставаться 75% доходов от НДФЛ, а не 40%, как сейчас.

Проект решения должен быть рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

По материалам Економічна Правда
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