ЕЦБ забрал лицензию у Meinl Bank из-за отмывания денег из Украины

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Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в офшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.
Об этом сообщается на сайте Управления финансовых рынков Австрии (FMA).
«Европейский центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября», – говорится в заявлении FMA.
Отмечается, что решение вступило в силу сразу после его публикации.
Также сообщается, что надзор в отношении Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.
«Однако ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков», – отмечается в заявлении.
При этом Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.
Напомним, что в феврале 2019 года стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank с 2016 года.
Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не назвали, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве речь шла о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 миллионов евро.
Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах – как правило, в последний момент перед вводом в проблемные банки временной администрации.
В частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн – из Терра Банка, $39,5 млн – из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро – из «Городского коммерческого банка» и $44 млн – из банка «Киевская Русь».
В Фонде гарантирования сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. К списанию денег таким способом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков.
16 ноября СБУ и Генпрокуратура украины направили в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления и финансового директора ПАО «КБ «Пивденкомбанк» по факту растраты $38 млн.
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