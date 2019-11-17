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Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского моста

Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского моста

Реконструкция Шулявского моста подорожала почти на треть. Стоимость договора увеличили на 227,67 миллиона гривен с помощью дополнительного соглашения в октябре.

Об этом сообщается в системах «Прозорро» и «.007».

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Таким образом, реконструкция моста с неполных 600 миллионов выросла до 814,52 миллионов гривен.

В ноябре ООО “Северо-украинский строительный альянс” уже получило 88,52 миллиона из дополнительно выделенных 227,67 миллиона гривен.

Издание подчеркивает, что объем строительных работ по договору не изменился.

Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных затрат.

Отмечается, что в целом ООО “Северо-украинский строительный альянс” по договору перечислили уже 671,96 миллиона гривен.

Ранее городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

По материалам Наші гроші
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