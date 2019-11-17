Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского моста

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Реконструкция Шулявского моста подорожала почти на треть. Стоимость договора увеличили на 227,67 миллиона гривен с помощью дополнительного соглашения в октябре.
Об этом сообщается в системах «Прозорро» и «.007».
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Таким образом, реконструкция моста с неполных 600 миллионов выросла до 814,52 миллионов гривен.
В ноябре ООО “Северо-украинский строительный альянс” уже получило 88,52 миллиона из дополнительно выделенных 227,67 миллиона гривен.
Издание подчеркивает, что объем строительных работ по договору не изменился.
Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных затрат.
Отмечается, что в целом ООО “Северо-украинский строительный альянс” по договору перечислили уже 671,96 миллиона гривен.
Ранее городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.
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