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68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость

68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость

Система TruSign на Столичном шоссе сообщила результаты мониторинга скорости.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в FACBOOK.

Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки.

При этом 6,88% (1 983) автомобилей превысили скорость более, чем на 50 км от разрешенной.

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В Центре также отметили, что один из автомобилей двигался со скоростью 222 км/ч.

Таким образом, средняя скорость движения на Столичном шоссе за сутки составила 76,4 км/ч.

“Призываем соблюдать установленные ограничения. Ведь именно превышение скорости – основная причина ДТП в Украине. Из-за него происходит около 35% всех аварий”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Максимально разрешенная скорость движения в зимний период – 50 км/час. Штрафы за превышение скорости:

  • штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн;
  • штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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По материалам Finance.UA
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