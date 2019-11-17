Украина собирается потребовать от РФ более 1,24 млрд грн за имущество в портах Крыма

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Администрация морских портов Украины потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах.
Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.
“АМПУ готовит требование к правительству РФ о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым. Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн”, – указали в ведомстве.
Как отмечается, это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие давало исчерпывающую информацию относительно собственных активов на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.
“В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж”, – подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
“Соответствующее письменное уведомление к правительству РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует с 1998 года, планируется отправить до конца 2019 года”, – уточнили в АМПУ.
Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институциях.
“Подчеркиваем, что то обстоятельство, что ГП “АМПУ” судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины”, – подчеркнули в ведомстве.
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