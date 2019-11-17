Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокресла

Сегодня вступил в силу закон о введении штрафов за нарушение ПДД в части перевозки в транспорте детей.

Автоадвокат Владимир Караваев подтвердил, что штрафов именно за отсутствие автокресел никто не вводит, ведь главное не это, главное – зафиксировать ребенка, а как это сделать – остается на усмотрение родителей, ведь обычный ремень безопасности проходит на уровне горла ребенка. Для этого можно использовать любые варианты (бустеры, переходники для ремня), а не только автокресло.

Проблему определения терминологии “спецсредств” эксперт признает, однако отвергает как первоочередную. Он подчеркивает, что важна безопасность ребенка, а не размер штрафа или определение “спецсредств”.

Кредитные карты для водителей

А вот по такси, ситуация все еще остается непонятной, ведь предполагается, что в такси можно вовсе не пристегиваться. Адвокат считает, что эту норму необходимо убрать из ПДД, обязать пристегиваться в такси и спецтранспорте. Однако ответственность за зафиксированного ребенка оставляет на водителе.

“Речь идет о любом способе фиксации ребенка. Тот же бустер в три раза дешевле стоит, чем автомобильное кресло. За безопасность пассажиров отвечает водитель. Это его задача сделать поездку безопасной”, – сообщил Караваев.

Справка Finance.ua:

Перевозка детей без автокресел влечет за собой наложение штрафа на водителя:

в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан;