Суды отменили требования к банку Тигипко на 120 млн грн

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7 ноября Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений решение Окружного админсуда г. Киева, которым частично был удовлетворен иск Универсал Банка и частично отменены налоговые уведомления-решения №0002204303 от 10.10.2018 (в сумме 111 млн грн) и в сумме 9,25 млн грн.
Согласно судебным материалам, 30.11.2007 между Универсал Банком и греческим Eurobank Ergasias S.A. (предыдущий владелец Универсал Банка, – ред.) был заключен договор депозитной линии, согласно которому Eurobank Ergasias S.A. разместил депозит на 21,7 млн швейцарских франков и 537 тыс долл.
Между Универсал Банком (залогодержатель) и Eurobank Ergasias S.A. (залогодатель) был заключен договор залога имущественных прав №1, №15 и №16, согласно которым Eurobank Ergasias S.A. передал в залог для Универсал Банка имущественные права на депозитный вклад для обеспечения выполнения физлицами-заемщиками обязательств по кредитам, полученным ими в Универсал Банке.
Стороны заключили договор об удовлетворении требований залогодержателя, а 29.07.2016 – договор уступки прав требования, согласно которому права требования Универсал Банка (в т.ч. по договорам обеспечения) к одному из заемщиков перешли к Eurobank Ergasias SA, учитывая погашение греческим акционером Универсал Банка долга указанного заемщика (на 5,7 млн долл, 8 млн швейцарских франков, 3,8 млн грн).
В 2018 году по результатам документальной плановой выездной проверки Универсал Банка налоговики составили акт, в котором указали на ряд нарушений финучреждения, которые, по оценкам фискалов, привели в т.ч. к занижению налога на доходы физлиц в общем размере 110,99 млн грн; занижению военного сбора на 9,25 млн грн.
Такие выводы представители ГФС мотивировали тем, что в июле 2016 г. Универсал Банк списал со счетов Eurobank Ergasias S.A. в целом 13,65 млн швейцарских франков и 76,4 тыс долл в погашение кредитной задолженности физических лиц. В связи с этим, контролирующий орган пришел к выводам о начислении налога на доход физических лиц по ставке 18 процентов, начисление взыскания и уплату в бюджет военного сбора.
Удовлетворяя частично иск Универсал Банка, суды первой и апелляционной инстанции указали, что “обязательства должников по кредитным договорам не прекратились в результате удовлетворения требований ПАО «Универсал Банк» за счет предмета залога, а замена кредитора (ПАО «Универсал Банк») на компанию Eurobank Ergasias SA в кредитных договорах произошла в силу прямого указания закона через процедуру внесудебного обращения взыскания на денежные права требования и не нуждалась заключении каких-либо договоров об уступке / купле-продаже / замене прав и т.п. “(цитата).
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