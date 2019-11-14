Запретили перекрывать доступ к пляжам: суммы штрафов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» № 233-ІХ. Верховная Рада Украины приняла его 29 октября 2019 года.

Об этом говорится на сайте Президента.

Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

Штрафы, предусмотренные законом за ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к пляжам:

ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов и др. карается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

повторные действия, совершенные в течение года, караются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

ограничение доступа граждан (в том числе путем установки ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.