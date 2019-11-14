Запретили перекрывать доступ к пляжам: суммы штрафов

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» № 233-ІХ. Верховная Рада Украины приняла его 29 октября 2019 года.
Об этом говорится на сайте Президента.
Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.
Штрафы, предусмотренные законом за ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к пляжам:
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.
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