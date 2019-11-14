0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 168 0

Президент подписал закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

Президент подписал закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона” № 249-IX.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных вырубок.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Подписанный Зеленским закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных вырубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных вырубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.