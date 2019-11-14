Президент подписал закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона” № 249-IX.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных вырубок.
Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.
Подписанный Зеленским закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных вырубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных вырубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.
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