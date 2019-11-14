Гончарук представил нового главу "Укравтодора" и озвучил его задачи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Алексей Гончарук представил коллективу нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, назначенного на должность по результатам открытого конкурса. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства.
“Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства”, – сказал премьер.
Гончарук поставил Кубракову еще одну важную задачу – полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях и руководство “Автомобильных дорог Украины”.
Премьер также призвал нечестных госслужащих увольняться самим.
“Это моя принципиальная позиция. Более того, у нас нулевая толерантность к коррупции. Поэтому призываю нового руководителя “Укравтодора” создать прозрачные условия закупок в ведомстве”, – заявил он.
Среди других задач, поставленных Кубракову:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячно6 ч. назад - 1130 19
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам8 ч. назад - 1718 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта8 ч. назад - 1498 5
Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетахВчера, 19:12 - 1043 5
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемы10 ч. назад - 2178 4
Межбанк: с курсом сыграли злую шуткуВчера, 18:30 - 5970
Что готовят владельцам еврономеров9 ч. назад - 5267 1
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемы10 ч. назад - 2178 4
750 тыс. человек уже получили водительское удостоверение сроком действия 2 годаВчера, 20:01 - 2141 1
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам8 ч. назад - 1718 10
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаВчера, 12:38 - 1200 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Позавчера, 12:10 - 1599
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 779
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1195 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1140