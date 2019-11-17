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Всемирный банк дал рекомендации по ускорению экономики Украины

Всемирный банк дал рекомендации по ускорению экономики Украины

Экономика Украины может ускорить рост до 4% в 2021 году, если новое правительство сможет выполнить свои амбициозные цели проведения реформ.

Об этом говорится в презентации Всемирного банка, представленной на пресс-конференции в Киеве.

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Как отмечается в обзоре, ускорение роста потребует прогресса в следующих областях:

  • привлечение частных инвестиций в перспективные отрасли путем создания прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения, демонополизация ключевых секторов и укрепление антимонопольной политики и правоприменения, приватизация государственных предприятий, а также борьба с коррупцией;
  • повышение эффективности и рост банковского кредитования производственного сектора благодаря завершению реформы государственных банков и уменьшению количества неработающих кредитов;
  • сохранение макроэкономической стабильности для продолжения снижения инфляции, процентных ставок и государственного долга;

“Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель и создание прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель может способствовать экономическому росту в Украине на 0,5-1,5% в год в течение периода 5 лет”, – говорится в документе.

По материалам РБК-Украина
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