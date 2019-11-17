Всемирный банк дал рекомендации по ускорению экономики Украины

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Экономика Украины может ускорить рост до 4% в 2021 году, если новое правительство сможет выполнить свои амбициозные цели проведения реформ.
Об этом говорится в презентации Всемирного банка, представленной на пресс-конференции в Киеве.
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Как отмечается в обзоре, ускорение роста потребует прогресса в следующих областях:
“Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель и создание прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель может способствовать экономическому росту в Украине на 0,5-1,5% в год в течение периода 5 лет”, – говорится в документе.
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