Минэкономики подготовило законопроект о контроле за инвестициями

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило законопроект «Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность».

Об этом сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов в FACEBOOK.

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Законопроект о скрининге инвестиций обнародован на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке целью законопроекта является регулирование отношений, связанных с осуществлением иностранных инвестиций в стратегических сферах, и оценка влияния таких инвестиций на национальную безопасность Украины.

В свою очередь Милованов отметил, что это механизм контроля за инвестициями в Украине. Он будет использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Кроме того, это касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством.