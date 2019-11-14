Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардов

Средний чек клиентов, заложивших свое имущество в ломбардах, составляет 2200 грн. При этом сумма среднего кредита – около 1500 грн.

Такие данные для Finance.ua приводит компания “Скарбниця”.

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Кто чаще всего приносит имущество в залог. Портрет пользователя свидетельствует о том, что чаще всего клиентами ломбардов являются:

60% – лица с достатком среднего уровня и выше среднего;

40% – в возрасте от 26 до 35 лет;

27% – в возрасте от 36 до 45 лет.

Что закладывают клиенты:

80% всех заложенных вещей – золото. Среди золотых украшений чаще всего приносят:

кольца – 35%;

браслеты – 25%;

цепочки – 25%.

Технику приносят в 15% случаев:

телефоны – 40%;

ноутбуки – 20%;

планшеты – 15%.

Однако статистика свидетельствует, что 80% клиентов выкупают свои вещи. Чаще всего – через 14 дней после их закладывания.

Какие документы нужны, чтобы получить кредит в ломбарде:

паспорт (стоит отметить, что кредит могут взять лица, достигшие 18 лет);

идентификационный код.

Кто регулирует сферу. Все ломбарды сейчас контролируются Национальной комиссией финансовых услуг, но с 1 июля эти полномочия перейдут к Нацбанку Украины. Чтобы вести деятельность, такие заведения обязательно должны получить лицензию на предоставление заемных средств на условиях финансового кредита.

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