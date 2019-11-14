Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардов

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Средний чек клиентов, заложивших свое имущество в ломбардах, составляет 2200 грн. При этом сумма среднего кредита – около 1500 грн.
Такие данные для Finance.ua приводит компания “Скарбниця”.
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Кто чаще всего приносит имущество в залог. Портрет пользователя свидетельствует о том, что чаще всего клиентами ломбардов являются:
Что закладывают клиенты:
80% всех заложенных вещей – золото. Среди золотых украшений чаще всего приносят:
Технику приносят в 15% случаев:
Однако статистика свидетельствует, что 80% клиентов выкупают свои вещи. Чаще всего – через 14 дней после их закладывания.
Какие документы нужны, чтобы получить кредит в ломбарде:
Кто регулирует сферу. Все ломбарды сейчас контролируются Национальной комиссией финансовых услуг, но с 1 июля эти полномочия перейдут к Нацбанку Украины. Чтобы вести деятельность, такие заведения обязательно должны получить лицензию на предоставление заемных средств на условиях финансового кредита.
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