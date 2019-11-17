Bugatti планирует выпустить "бюджетный" электрокар за миллион евро

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Компания Bugatti рассматривает возможность выпуска 4-местного электрокара стоимостью миллион евро.
Об этом сообщает портал Motor.
“Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели. По предварительным данным, это будет четырехместный автомобиль с полностью электрической силовой установкой и ценой в миллион евро”, – говорится в сообщении.
Для сравнения: стоимость другой модели марки, гиперкара Chiron, стартует от 2,4 миллиона евро.
Как сообщает портал, электрокар будет существенно отличаться по дизайну от модели Chiron, а в самой компании его называют “практичным” из-за четырех посадочных мест.
Отмечается, что если проекту дадут зеленый свет, объем производства Bugatti увеличится с нынешних 100 автомобилей в год до 600.
Однако, появление новинки на рынке пока остается под вопросом, Volkswagen AG может и не выделить финансирование.
Как напоминает портал, в конце лета появилась информация о кроссовере от Bugatti, который могут оснастить электрической установкой в 1900 сил. Возможно, партнером проекта выступит хорватская фирма Rimac.
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