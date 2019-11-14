Стали известны лидеры рейтинга прозрачности крупнейших городов Украины

В рейтинге прозрачности 50 крупнейших городов Украины наивысшее количество баллов получили Хмельницкий, Винница и Северодонецк.

Об этом во время презентации рейтинга «Прозрачность и финансовое здоровье городов и регионов в Украине» сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

“Первая десятка прозрачных городов: Хмельницкий, Винница и Северодонецк. Также сюда вошли города, Днепр, Бахмут, Одесса, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск”, – отметил Киян.

По его словам, рейтинг показывает, что 48 из 50 городов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями.

Наиболее динамично улучшение баллов в 2019 году наблюдается у города Хмельницкий (+42 позиции). Аналогичные тенденции угородов Северодонецк (+29 позиций) и Мукачево (+28 позиций).

Противоположную динамику продемонстрировал город Николаев, однако в целом его показатель также улучшился. Общая оценка снижена только для двух городов: Мариуполь и Бердянск.

Также, по его словам, 48 из 50 крупнейших городов Украины публикуют информацию о заседании исполнительного комитета городского совета и утвержденных решениях на вебсайте. 80% городов опубликовали на вебсайте материалы сессий городского совета.

Киян отметил, что для создания рейтинга прозрачности городов было исследовано 77 параметров прозрачности каждого городского совета. Принимались во внимание коэффициенты: информационная политика, распоряжение имуществом территориальной общины, землепользование и строительная политика, государственные закупки, составление бюджета, административные, коммунальные и социальные услуги и т.д.

Также эксперт МЦПИ представил рейтинг прозрачности областных советов Украины.

Так, в первую десятку прозрачных областей входят Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Волынская, Запорожская, Одесская, Киевская, Ивано-Франковская, Сумская и Черниговская области.

По его словам, было исследовано 67 параметров прозрачности каждой областного совета. Исследование проводилось в среднем по 9 коэффициентам: информационная политика, составление бюджета, государственные закупки, распоряжение имуществом, социальные услуги, кадровая политика, профессиональная этика и конфликт интересов, участие граждан и СМИ.

Киян отметил, что средний показатель по регионам значительно увеличился.

“Если в 2016 году этот показатель примерно равен 45%, то в 2019 году он улучшился до почти 63%. Сейчас уровень прозрачности по городам немного лучше, чем по областям, но видим, что прогресс по обоим показателям”, – добавил он.

Лучший результат был достигнут по показателю “Информационная политика”.

“Этот показатель достиг по регионам 76%. Это означает, что по вопросам информационной политики было предоставлено ​​областными администрациями больше всего информации. В то же время худший результат был достигнут по показателю “Кадровая политика”, – рассказал он.

По его словам, 17 из 22 регионов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями. Наиболее динамично улучшение наблюдается в Хмельницкой и Винницкой областях. Противоположную динамику продемонстрировала Кировоградская область.

Киян отметил, что 6 из 22 регионов до сих пор не публикуют решения областного совета на вебсайте.

Рейтинг “Прозрачность городов и регионов в Украине” направлен на повышение прозрачности и снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления путем разработки рекомендаций, отвечающих антикоррупционным потребностям украинских муниципалитетов и областных советов. Для этого были собраны данные по 50 городским и 22 областным советам Украины, полученные путем опроса и анализа информации из доступных населению источников.