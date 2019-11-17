Польша ежегодно переплачивала Газпрому $256 млн по долгосрочному контракту

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала порядка $256 млн по долгосрочному контракту с Газпромом.

Об этом заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк.

Читайте также: Российская «скидка» на газ окупится только через 28 лет – Нафтогаз

По словам Возняка, компания ожидает решения Арбитражного суда по спору с Газпромом.

«Это означает более низкую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с Газпромом еще будет действовать», – сказал Возняк.

Ранее PGNiG передала Газпрому заявление о намерении не продлевать контракт на приобретение природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года. В компании утверждают, что американское сырье обходится существенно дешевле российского.