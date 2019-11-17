Польша ежегодно переплачивала Газпрому $256 млн по долгосрочному контракту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала порядка $256 млн по долгосрочному контракту с Газпромом.
Об этом заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк.
Читайте также: Российская «скидка» на газ окупится только через 28 лет – Нафтогаз
По словам Возняка, компания ожидает решения Арбитражного суда по спору с Газпромом.
«Это означает более низкую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с Газпромом еще будет действовать», – сказал Возняк.
Ранее PGNiG передала Газпрому заявление о намерении не продлевать контракт на приобретение природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года. В компании утверждают, что американское сырье обходится существенно дешевле российского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячноВчера, 11:32 - 1569 19
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2331 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1861 5
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемыВчера, 07:13 - 2841 4
В Китае сделали копию Range Rover, в 10 раз дешевле оригинала (фото)Вчера, 03:13 - 1676 3
Что готовят владельцам еврономеровВчера, 08:05 - 8949 2
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 3313
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемыВчера, 07:13 - 2841 4
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2331 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1861 5
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1328 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1676
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 812
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1221 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1173