Рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины (таблица)

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Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером остается Китай – 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.
Россия с начала 2019 года находится на втором месте (7,870 млрд долларов и 9,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.
Далее следуют Германия (6,301 млрд долларов, 7,8%), Польша (5,518 млрд долларов, 6,8%) и Беларусь (3,807 млрд долларов, 4,7%).
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