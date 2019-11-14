Рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины (таблица)

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером остается Китай – 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.

Россия с начала 2019 года находится на втором месте (7,870 млрд долларов и 9,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (6,301 млрд долларов, 7,8%), Польша (5,518 млрд долларов, 6,8%) и Беларусь (3,807 млрд долларов, 4,7%).