Водителей предупредили об увеличении количества радаров TruCAM

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20 ноября на дорогах увеличивается количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM, а также расширятся уже существующие.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в FACEBOOK.
В целом для измерения скорости на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках.
Завтра добавляется еще 57 участков, где будут работать приборы TruCAM, отметил он.
Напомним, что за последний год более 970 украинских водителей оспаривали в судах свои нарушения, связанные с превышением скорости и зафиксированные прибором TruCam. Свои претензии они аргументируют тем, что радар «приписал» им чужое нарушение.
Карта и перечень мест, где указана обновленная информация – по ссылке
Штрафы за превышение скорости в 2019:
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