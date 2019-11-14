Водителей предупредили об увеличении количества радаров TruCAM

20 ноября на дорогах увеличивается количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM, а также расширятся уже существующие.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в FACEBOOK .

В целом для измерения скорости на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках.

Завтра добавляется еще 57 участков, где будут работать приборы TruCAM, отметил он.

Напомним, что за последний год более 970 украинских водителей оспаривали в судах свои нарушения, связанные с превышением скорости и зафиксированные прибором TruCam. Свои претензии они аргументируют тем, что радар «приписал» им чужое нарушение.

Карта и перечень мест, где указана обновленная информация – по ссылке

Мои Fiнансы:

Штрафы за превышение скорости в 2019:

в населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч;

штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;