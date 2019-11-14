В Раде не исключают, что бюджет на 2020 год будет подвергаться изменениям

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Принятый Верховной Радой закон о государственном бюджете на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
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«Об этом говорили тоже народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, поступавшие от представителей разных политических сил… Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что будет он и подвергаться некоторым изменениям», – сообщил спикер парламента.
По его словам, Рада не могла существенно изменить бюджет на 2020 год между вторым и третьим чтением, поэтому приняла его в двух чтениях сразу.
«Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были поданы нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента», – отметил Разумков.
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