В Минцифры заявляют, что избавятся от "мутных" ИТ-тендеров

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует избавиться от сомнительных тендеров по реализации ИТ-проектов в органах власти.

Об этом он написал в FACEBOOK.

“Наша задача – оптимизировать расходы налогоплательщиков, избавиться от мутных тендеров и создать прозрачную IT-экосистему на уровне государства”, – подчеркнул Федоров.

Он пояснил, что Минцифры получило в наследство от агентства электронного управления функцию согласования ИТ-закупок органами власти, а сюда входит согласование от закупок создания сложных ИТ-систем, реестров и серверов до закупок техники и даже ее ремонта.

Чиновник добавил, что в бюджете на 2019 год заложено около 5,4 млрд грн для таких ИТ-закупок, средства расходуются крайне неэффективно, и “еще много денег скрыто под нецифровыми кодами закупок, что тоже крайне плохо”.

По его словам, заказчиками являются органы, начиная от министерств и заканчивая коммунальными предприятиями.

“Воркфлоу таков: орган решает, что ему, например, нужен новый сервер – пишет письмо в адрес уже нашего министерства (ранее агентства), эксперты здесь оценивают технико-экономическое обоснование, согласовывают или отказывают. В идеале никто не должен получить ни копейки на тендер в IT без согласования, но в жизни бывает иначе. Это отдельная история. Сейчас проводим “расследование”, – пояснил Федоров.

Вице-премьер-министр жалуется, что в результате такой системы практически ежедневно получает сообщение, его “тегают” под постами, “где на разных площадках проходят тендеры на десятки, а то и сотни миллионов гривен, причем предмет покупки и тендерные условия написаны наспех, часто под конкретного заказчика”.

Вице-премьер-министр подчеркивает, что Минцифры не будет контролировать закупки техники, ее ремонт органами власти, потому что это ответственность каждого министра, руководителя госоргана.

“Тысячи задач по согласованию покупки принтера или ноутбука отнимают много ресурсов”, – объясняет Федоров.

Кроме того, он отметил, что в правительстве введут онлайн-систему приема запросов на согласование, управление проектами, потому что сегодня невозможно в два клика найти проект, на который в прошлом году были выделены деньги, чтобы узнать статус его реализации.

“Мы сформируем команду экспертов, прозрачные правила их работы для качественной оценки тендеров и предложим варианты оптимизации. Возможно, поначалу понадобится волонтерская помощь от опытных IT-специалистов. Прозрачность и подсвечивание странных тендеров – лучший контролер”, – добавил Федоров.

Вице-премьер-министр также планирует со своей командой разработать единую «техническую рамку» требований и процедур для ИТ-проектов в органах власти.