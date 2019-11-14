Суд обязал крупнейших провайдеров заблокировать почти 70 сайтов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Печерский районный суд Киева обязал украинских интернет-провайдеров и телеком-операторов заблокировать доступ к 69 веб-ресурсам на территории страны. Согласно постановлению суда по делу № 757/59245/19-к, через эти сайты осуществлялась продажа наркотиков.
Адреса самих интернет-страничек в деле не указываются, но отмечается, что в досудебном расследовании Нацполиции участвуют 32 человека, которых подозревают в создании преступных группировок и сбыте наркотических веществ.
В материалах дела говорится, что сайты по сути работали как интернет-магазины и форумы, с помощью которых осуществляется реклама и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ.
«По состоянию на 5 ноября 2019 года установлено, что указанные сайты продолжают свою незаконную деятельность по сбыту наркотических средств и психотропных веществ, то есть используются в качестве орудия совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 307 частью 3 УК Украины, а поэтому возникла необходимость в наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных веб-ресурсов, с целью сохранения вещественных доказательств и пресечения совершения уголовных правонарушений», — говорится в материалах дела.
Суд постановил закрыть доступ к вышеупомянутым ресурсам таким провайдерам и операторам:
Водафон Украина;
Киевстар;
Лайфселл;
Воля-Кабель;
Триолан;
Укртелеком;
Интертелеком;
Фринет;
Дата Групп;
Ланет;
Вега;
НПП «Тенет»;
Мега Линк («Фрегат»);
других интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитовВчера, 13:00 - 4913 26
Кредит в наследство: кто должен платитьВчера, 09:12 - 32419 8
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта2 ч. назад - 698 5
Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетахВчера, 19:12 - 688 5
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам2 ч. назад - 718 4
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитовВчера, 13:00 - 4913 26
Межбанк: с курсом сыграли злую шуткуВчера, 18:30 - 3518
Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазиновВчера, 12:07 - 2189
Отменены ограничения на тарифы на отопление и горячую водуВчера, 11:04 - 1938 2
Что готовят владельцам еврономеров3 ч. назад - 1699
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаВчера, 12:38 - 982 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Позавчера, 12:10 - 1490
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 731
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1162 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1113