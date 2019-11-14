Суд обязал крупнейших провайдеров заблокировать почти 70 сайтов

Печерский районный суд Киева обязал украинских интернет-провайдеров и телеком-операторов заблокировать доступ к 69 веб-ресурсам на территории страны. Согласно постановлению суда по делу № 757/59245/19-к, через эти сайты осуществлялась продажа наркотиков.

Адреса самих интернет-страничек в деле не указываются, но отмечается, что в досудебном расследовании Нацполиции участвуют 32 человека, которых подозревают в создании преступных группировок и сбыте наркотических веществ.

В материалах дела говорится, что сайты по сути работали как интернет-магазины и форумы, с помощью которых осуществляется реклама и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ.

«По состоянию на 5 ноября 2019 года установлено, что указанные сайты продолжают свою незаконную деятельность по сбыту наркотических средств и психотропных веществ, то есть используются в качестве орудия совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 307 частью 3 УК Украины, а поэтому возникла необходимость в наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных веб-ресурсов, с целью сохранения вещественных доказательств и пресечения совершения уголовных правонарушений», — говорится в материалах дела.

Суд постановил закрыть доступ к вышеупомянутым ресурсам таким провайдерам и операторам:

Водафон Украина;

Киевстар;

Лайфселл;

Воля-Кабель;

Триолан;

Укртелеком;

Интертелеком;

Фринет;

Дата Групп;

Ланет;

Вега;

НПП «Тенет»;

Мега Линк («Фрегат»);

других интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины.