Минобразования планирует ликвидировать очередь в детсады до 2024 года

Министерство образования и науки хочет до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 заведений дошкольного образования по всей Украине.

Об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

“К конца 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных заведений. Сейчас области подают перечень заведений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные заведения”, – сказала Мандзий.

Она отметила, что сейчас в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или деревнях, поэтому министерство будет рассматривать различные формы предоставления дошкольного образования – частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных заведениях, создание дошкольных заведений на базе учебных заведений, центров раннего развития и тому подобное.

Кроме этого, она подчеркнула, что одним из вопросов, которые МОН будет решать в следующем году, станет изменение статуса работников дошкольных учебных заведений.

“Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, есть соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим”, – сказал Мандзий.

По данным МОН, в Украине насчитывается 14,9 тысячи заведений дошкольного образования, которые посещает 1,3 млн детей от 3 до 5 лет, что составляет 74% охвата детей дошкольным образованием.