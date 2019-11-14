Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта

По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в течение месяца вынесено 8600 постановлений почти 4,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие», – сообщил Максим Бахматов.

Сумма штрафов. По его словам, в период с 15 октября по 14 ноября вынесено постановлений на общую сумму 4,4 млн грн.

Кто и когда штрафует. Координационная группа по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group работает совместно с полицией в часы пик утром и вечером – с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

Справка Finance.ua:

Штраф за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, составляет 510 грн.

Президент Украины подписал закон, которым запрещается перевозка детей без автокресел. За нарушение – штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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