Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта

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По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в течение месяца вынесено 8600 постановлений почти 4,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие», – сообщил Максим Бахматов.
Сумма штрафов. По его словам, в период с 15 октября по 14 ноября вынесено постановлений на общую сумму 4,4 млн грн.
Кто и когда штрафует. Координационная группа по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group работает совместно с полицией в часы пик утром и вечером – с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.
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