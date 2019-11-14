Укрэксимбанк разместил евробонды на 100 миллионов долларов

Государственный экспортно-импортный банк успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 миллионов долларов со ставкой 9,95%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лид-менеджерами размещения стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США. Окончательное распределение инвесторов таково: Швейцария – 30%, Объединенное королевство – 29%, США – 26%, другие страны Европы – 9% и Азия – 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды – 61%, хедж-фонды – 21%, банки и частные банки – 18% по типу инвесторов.

“Размещение проведено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня”, – отметил член правления “Укрэксимбанк” Александр Щур.

Отмечается, что указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.