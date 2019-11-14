Укрэксимбанк разместил евробонды на 100 миллионов долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственный экспортно-импортный банк успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 миллионов долларов со ставкой 9,95%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лид-менеджерами размещения стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США. Окончательное распределение инвесторов таково: Швейцария – 30%, Объединенное королевство – 29%, США – 26%, другие страны Европы – 9% и Азия – 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды – 61%, хедж-фонды – 21%, банки и частные банки – 18% по типу инвесторов.
“Размещение проведено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня”, – отметил член правления “Укрэксимбанк” Александр Щур.
Отмечается, что указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.
По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине строится более двух тысяч новых ЖК12 ч. назад - 1574 16
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов7 ч. назад - 3418 15
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Позавчера, 20:03 - 36685 10
Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 годВчера, 18:14 - 2390 6
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет11 ч. назад - 5091 4
Кредит в наследство: кто должен платить11 ч. назад - 16534 2
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет11 ч. назад - 5091 4
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 4708 1
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов7 ч. назад - 3418 15
Audi представила новый седан S8 (фото)15 ч. назад - 2449
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда7 ч. назад - 634 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 1281
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 669
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1103 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1046