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В Китае сделали копию Range Rover, в 10 раз дешевле оригинала (фото)

В Китае сделали копию Range Rover, в 10 раз дешевле оригинала (фото)

Китайский автопром взялся за выпуск Range Rover. Копию премиального внедорожника выпустила компания Hanlong Auto. Клон из Поднебесной стоит в 10 раз дешевле оригинала.

Об этом пишет Car News China.

Нелицензированную копию Range Rover Sport, которая получила название Hunkt Canticie, можно приобрести за 126,8 тысяч юаней (примерно 435 тысяч гривен).

Эксперты утверждают, что если бы не диодная оптика, решетка радиатора, бампер и шильдики китайского “аналога”, то авто вообще было бы неотличимо от “старшего брата”.


Фото: Car News China

Что касается технических характеристик, то здесь Hunkt Canticie ничего общего с британским внедорожником не имеет. “Китаец” базируется на Zotye T800, под капотом у клона двухлитровая “турбочетверка” мощностью 218 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый “автомат”, задний привод.

Салон у Hunkt Canticie – свой собственный. Китайцы не стали добавлять логотип на подушку руля, зато приборную цифровую панель визуально объединили в один экран.


Фото: Car News China

По материалам Корреспондент.net
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