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Какие финансовые цели фрилансеров в Украине (опрос)

Какие финансовые цели фрилансеров в Украине (опрос)

В Украине для 48% опрошенных фриланс – дополнительный вид заработка. При этом 36% получают доходы только на фрилансе, 15% имеют еще дополнительную работу, но фриланс считают основной деятельностью.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского фриланс-сервиса Freelancehunt.

Вместе с тем непредсказуемая периодичность гонораров и их размер – цена, которую приходится платить за свободный график и отсутствие начальника.

2 из 3 респондентов знают, чего хотят от жизни в материальном плане, и готовы на это откладывать.

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При этом у многих фрилансеров сразу несколько финансовых целей.

Финансовые цели фрилансеров:

  • 39% – хотят собственное жилье;
  • 29% – собирают на отдых;
  • по 20% приходится на покупку авто и обучение.

Но при этом фрилансеры в Украине зачастую не пользуются финансовыми инструментами, остерегаются кредитов, доверяют валюте.

В плане управления финансами свободным работникам есть куда развиваться. 58% пользователей Freelancehunt ведут домашнюю бухгалтерию. Учет заработанных и потраченных средств записывается в Excel и в бумажные блокноты (в среднем по 17%), а специальными программами и приложениями пользуется лишь 7%.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

С помощью каких инструментов фрилансеры стремятся сохранить и приумножить деньги:

  • 23% относят кровно заработанные в банк;
  • 17% покупают валюту;
  • 3% застраховали свою жизнь.

Отношение к кредитам. Подавляющее большинство негативно относится к кредитованию:

  • 90% не пользуется даже микрокредитами;
  • 44% считают займ крайней мерой;
  • 43% не пренебрегают возможностями кредитных карт.

Валентин Зюзин, совладелец платформы Freelancehunt.com., объясняет ненадобность кредитов фрилансерам двумя факторами. Зачастую профессионалам, зарабатывающим $1-2 тысячи в месяц, деньги в долг не особо нужны, а те, кто не имеет стабильного дохода, лишены уверенности в выплате кредитов.

По материалам Finance.UA
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