Сколько зарабатывают дизайнеры в Украине (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский дизайнер в основном работает над небольшими проектами (с бюджетом до $1000) самостоятельно или в дизайн-агентстве и зарабатывает менее 2 млн грн в год.
Такие данные получили в агентстве местного экономического развития PPV Knowledge Network, сообщает Telegraf.design.
Читайте также: В центре занятости рассказали, у кого в Киеве самые высокие зарплаты
Аналитики исследовали рынок графического и предметного дизайна в Украине с июля по сентябрь 2019 года.
Заработная плата дизайнеров-фрилансеров:
В дизайн-агентстве сотрудники зарабатывают:
Легальность работы дизайнеров. Официально в пяти крупнейших городах Украины (Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре) зарегистрированы 3323 дизайнера-ФЛП и почти 500 компаний, для которых дизайн является основной сферой работы.
70% самозанятых дизайнеров и более трети дизайнеров в агентствах работают без регистрации. На одного официально зарегистрированного самозанятого дизайнера приходится два, работающих без какого-либо юридического статуса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добыча газа в Украине втрое меньше мирового уровняВчера, 18:29 - 827 5
5 способов узнать настоящий пробег б/у автомобиляВчера, 06:32 - 3206 4
Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у VolvoВчера, 22:06 - 1195 2
Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — ФедоровПозавчера, 15:49 - 4038 2
В Украине запустят электронные доверенности4 ч. назад - 508 1
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Вчера, 20:03 - 17131
Правила получения монетизированных субсидийВчера, 12:00 - 9429
Ничего личного: работодателям запретят спрашивать на собеседовании о семье и планахВчера, 17:13 - 1261 1
Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у VolvoВчера, 22:06 - 1195 2
Что покупают украинцы на AliExpress3 ч. назад - 1084
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 481
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 884 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 884
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2198 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2433