Сколько зарабатывают дизайнеры в Украине (исследование)

Украинский дизайнер в основном работает над небольшими проектами (с бюджетом до $1000) самостоятельно или в дизайн-агентстве и зарабатывает менее 2 млн грн в год.

Такие данные получили в агентстве местного экономического развития PPV Knowledge Network, сообщает Telegraf.design.

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Аналитики исследовали рынок графического и предметного дизайна в Украине с июля по сентябрь 2019 года.

Заработная плата дизайнеров-фрилансеров:

44% опрошенных получают до $ =1000;

40% – $1000-3000;

11% – более $5000.

В дизайн-агентстве сотрудники зарабатывают:

25% – $1000-3000;

50% – $3000-5000;

25% – более $5000.

Легальность работы дизайнеров. Официально в пяти крупнейших городах Украины (Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре) зарегистрированы 3323 дизайнера-ФЛП и почти 500 компаний, для которых дизайн является основной сферой работы.

70% самозанятых дизайнеров и более трети дизайнеров в агентствах работают без регистрации. На одного официально зарегистрированного самозанятого дизайнера приходится два, работающих без какого-либо юридического статуса.