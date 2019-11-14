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Adidas закрывает роботизированные фабрики в Германии и США

Adidas закрывает роботизированные фабрики в Германии и США

Компания Adidas заявила о планах закрыть инновационные «роботизированные» фабрики в Германии и США, которые она запустила, чтобы приблизить производство к клиентам.

Об этом сообщает Reuters.

Производитель считает, что внедрение подобных технологий в Азии будет «более экономичным и гибким».

Запуском высокотехнологичных заводов Adidas стремилась удовлетворить запрос на более быструю доставку новых моделей на основные рынки и противостоять повышению стоимости доставки. Первоначально планировалось организовать глобальную сеть подобных заводов.

В немецкой компании, которая специализируется на спортивной одежде и инвентаре, не сообщили, почему закрывают объекты, которые оказались дорогостоящими и сложными в плане адаптации технологий для производства различных продуктов.

Adidas начал производство обуви по большей части силами роботов на своей Speedfactory в южном городе Ансбах возле баварской штаб-квартиры в 2016 году и открыл еще одну в США возле Атланты в 2017-м. Но сейчас Adidas переместил большую часть своего производства из Европы в Азию и теперь работает с более чем 1 млн рабочих на контрактных фабриках, особенно в Китае и Вьетнаме.

Производство на двух роботизированных фабриках будет прекращено самое позднее к апрелю 2020-го, поскольку вместо этого компания сосредоточится на использовании технологий, которые она впервые применила для производства обуви в Азии.

Азиатские партнеры Adidas будут использовать метод производства более широкого ассортимента продукции с коротким производственным циклом, а не только кроссовок, в то время как компания продолжит тестировать инновационные производственные процессы в своей лаборатории adiLab в Германии.

По материалам УБР
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