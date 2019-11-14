В МЭРТ назвали объекты, которые нельзя приватизировать

Перечень имущества к приватизации будет составлен по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Об этом в интервью “Прямому” сказал министр экономики Тимофей Милованов.

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“Давайте приватизацию разделим на три части. Первое — не все мы приватизируем. То есть есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что не должно. Этими критериями являются стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность”, – сказал Милованов.

Он отметил, что определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же самое касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

“Например, аэропорты. Возможно, неважные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов… То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать — мы этого не допустим. Поэтому определенные аспекты инфраструктурные должны остаться. У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важные и стратегические. И они всегда будут оставаться в государственной собственности”, – сказал Милованов.

Также, по его словам, не могут быть частными предприятия, которые выполняют важные сервисные функции, такие, например, как ГП “ProZorro”.

Он также отметил, что приватизация таких компаний, как “Укрзализныця”, требует времени и может быть частичной.

“То есть все эти компании будут оставаться. Мы сейчас создаем Фонд национального богатства, и этот фонд будет ими управлять”, – сказал Милованов.