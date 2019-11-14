HP отклонила предложение о слиянии с Xerox

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Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP отклонил предложение своего конкурента Xerox о покупке.
В пресс-релизе HP говорится, что сделка оценивалась примерно в $33,5 млрд. HP считает, что ее «существенно недооценили», а слияние “не отвечает интересам акционеров компании”.
“Принимая это решение, совет директоров также учитывал довольно условный и неопределенный характер предложения, в том числе потенциальное влияние чрезмерной задолженности (Xerox) на акции объединенной компании”, – говорится в письме, направленном HP руководителю Xerox Джону Висентину.
В HP также выразили обеспокоенность из-за снижения уровня доходности Xerox в годовом исчислении.
Рыночная стоимость HP составляет около $27 млрд, что почти в три раза больше стоимости ее конкурента. О планах приобрести HP Xerox ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
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