Милованов сообщил об увольнении почти полсотни глав госпредприятий

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении почти полсотни руководителей подконтрольных ведомству государственных предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А”, – написал министр.

По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс.

При этом Милованов отметил, что решения об увольнении принимаются коллегиально – с участием министра и всех замов.

“Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы”, – добавил министр.