В Киеве начали разработку стратегии теплоснабжения города до 2030 года

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В Киеве создали рабочую группу для разработки энергетической стратегии до 2030 года с ориентиром на повышение энергоэффективности и экологических показателей.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
По словам Пантелеева, учитывая специфику столичного теплоэнергетического комплекса, возможности киевских ТЭЦ производить значительные объемы электроэнергии, речь идет о создании энергетической стратегии.
По результатам конкурса определен разработчик схемы теплоснабжения, а также к совместной работе приглашены компании и специалисты из США и Германии.
Пантелеев напомнил, что в прошлом году городские власти вернули в управление теплоэнергетический комплекс и начали процесс его модернизации.
“В прошлом году мы вернули имущество, почти 17 лет находившееся в пользовании коммерческой компании “Киевэнерго”. Это две мощные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Мусоросжигательный завод “Энергия”, 2,7 тыс. км теплосетей, 4 станции теплоснабжения, 183 котельных, 2946 тепловых пунктов, 19 насосных станций и тому подобное”, – сказал он.
“Мы провели полноценный отопительный сезон, детально изучили техническое и финансовое состояние комплекса. Это дало нам фактические данные для работы над новой энергетической стратегией и схемой теплоснабжения, которые станут дорожной картой для модернизации систем генерации и транспортировки тепла, их оптимизации с учетом современных стандартов”, – сообщил Пантелеев.
“В процессе разработки Проект USAID по энергетической безопасности в Украине будет оказывать техническую поддержку, приглашены представители проекта GIZ “Реформа в сфере энергоэффективности Украины”, – сообщил Пантелеев.
Он напомнил, что в конце 2018 года Киев подписал Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию международного сотрудничества в сфере модернизации и развития теплоэнергетического комплекса столицы.
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