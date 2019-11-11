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В столице потратят 400 миллионов гривень на обновление мусоросжигательного завода

В столице потратят 400 миллионов гривень на обновление мусоросжигательного завода

В КГГА анонсировали масштабное строительство системы химической очистки дымовых газов на мусоросжигательном заводе “Энергия” в Дарницком районе. После внедрения системы химической очистки дымовых газов выбросы загрязняющих веществ должны уменьшиться в 5 раз и соответствовать европейским экологическим стандартам.

Работы должны начаться уже в 2020 году. Общая стоимость работ составляет 420 млн грн: в проекте бюджета Киева на 2020 год пока будет предусмотрено только 220 млн грн на эти цели, остальные 200 млн будут искать в Государственном бюджете Украины. Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, на предприятии уже модернизированы три из четырех электрофильтров. Ремонт еще одного завершат в 2020 году.

По материалам Дело
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