Межбанк: покупатели оказались привередливыми

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — валютный рынок пятницы прошел достаточно позитивно для гривны. Доллар за день подешевел с 24,19/24,23 до 24,135/24,165, и в большую часть сессии ощущался небольшой перевес предложения над спросом.

Как всегда в таких случаях, НБУ был рад пополнить резервы и выходил на межбанк, используя Matching. По информации участников торгов, он купил не очень много – порядка $ 20-30 млн, чего впрочем оказалось достаточно, чтобы удержать котировки доллара от более существенного падения.

Покупатели продолжали быть привередливыми по курсу и боролись за каждую копейку на долларе, но выход регулятора со скупкой валюты создал альтернативу для продавцов. Это заставило и покупателей стать более сговорчивыми по курсу и “прислушаться” к желаниям продавцов.

В конечном итоге – все сошлись в пределах компромиссного курса около 24,22 гривны за доллар, что практически совпало со справочным курсом Нацбанка на 12:00 – 24,2280.

На вечер пятницы межбанк по прежнему остался оптимистично настроенным по дальнейшим перспективам гривны с учетом предстоящих в начале следующей недели дней бюджетных платежей у клиентов и нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Ход торгов:

Межбанк стартовал с уровня 24,19/24,23 гривны за доллар, что изначально уже было ниже вчерашнего закрытия 24,225/24,25.

В первый час сессии продавцы попытались активно побороться за курс и к 11 часам доллар даже вырос до 24,22/24,25. Но затем предложение превысило спрос и в 12:00 котировки опять просели до 24,195/24,225 уже практически до самого завершения активной фазы торгов. Нацбанк был замечен с выкупом излишка доллара через Matching и купил порядка $20-30 млн, чем окончательно убрал давление на курс.

После обеда – на единичных сделках – предложение превысило спрос и к 15 часам котировки просели до 24,175/24,2050 гривен за доллар, а затем и до 24,135/24,165 к концу сессии.

Главные события 15 ноября на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 24,19/24,23 гривен до 24,135/24,165 к завершению сессии;

2) НБУ, по информации участников рынка, не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но купил через Matching порядка $20-30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2280 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 18 ноября составил 24,220132.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,17 / 24,20

евро – 26,68 / 27,70

российский рубль – 0,3788 / 0,3794

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1051 / 1,1052

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