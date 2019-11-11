Завод Укроборонпрома “Маяк” хотели продать по вдвое заниженной цене - прокуратура

Суд наложил арест на имущественный комплекс Акционерного общества «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром» для недопущения его продажи на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевским районным судом г. Киева наложен арест на государственный имущественный комплекс Акционерного общества «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром» общей площадью около 20 тыс. кв м. для недопущения его продажи на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости», – говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ПАО «Завод Маяк» установлено, что бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП «СЕТАМ» за около 60 млн гривен, что, по его словам, в два раза меньше, чем реальная стоимость объекта.

Мошенническая схема была разоблачена, а ее организатор задержан, добавили в прокуратуре.

Вместе с тем во время досудебного расследования выяснилось, что Государственной исполнительной службой путем принудительной продажи через ГП СЕТАМ вышеуказанный имущественный комплекс выставлен на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.